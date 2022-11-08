Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Путин продлил программу маткапитала до 2026 года. Об этом стало известно 8 ноября.

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен продлить программу материнского капитала до 2026 года. Данное заявление глава государства сделал в ходе совещания, посвященного поддержке семей с детьми. Трансляция проводилась каналом «Россия 24».

Президент отметил, что необходимо добиваться, чтобы программа поддержки семей с детьми стала более весомой и нельзя забывать о будничных вещах, таких как доходы данной категории граждан. По словам министра финансов Антона Силуанова, расходы на их поддержку заложены в бюджет на следующие три года. Зампред правительства Елена Голикова добавила, что соцобязательства в приоритете при формировании бюджета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин планирует лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных.