Путин планирует лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

Путин планирует лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Президент России Владимир Путин пообещал лично обсудить с гражданами страны вопросы, связанные с поддержкой мобилизованных. Такое заявление он сделал во время рабочей поездки в Тверскую область.

Глава региона Игорь Руденя рассказал президента о ситуации с выплатами призванным на службу. Владимир Путин обратил особое внимание на этот момент и добавил, что по данному вопросу следует общаться напрямую с людьми.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – цитирует слова президента официальный телеграм-канал его пресс-службы.

Также глава государства подчеркнул, что необходимо проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились. Владимир Путин призвал заранее сообщать ему о проблемных вопросах и озвучивать предложения по их решению.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам Дмитрия Пескова, вопрос об увеличении срока срочной службы зависит от Минобороны.

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