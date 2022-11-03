Песков: вопрос об увеличении срока срочной службы зависит от Минобороны

Песков: вопрос об увеличении срока срочной службы зависит от Минобороны
Фото: Мойка78/Валентин Егошин

У Кремля нет какой-либо позиции в отношении срока службы в армии по призыву. Обсуждение необходимости его увеличения до двух лет там не ведутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Согласитесь, что здесь все-таки решающий голос за министерством обороны РФ. Все зависит именно от позиции министерства обороны, от запросов министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали», – сказал он журналистам в четверг, 3 ноября.

По словам пресс-секретаря президента, в администрации видят и читают заявления по этому вопросу, но «никаких разговоров на этот счет не ведется».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев поддержал возвращение двухлетнего срока службы в армии. Первым с такой инициативой выступил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет.

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