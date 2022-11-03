Глава оборонного комитета Совфеда поддержал возвращение двухлетнего срока службы в армии

Глава оборонного комитета Совфеда поддержал возвращение двухлетнего срока службы в армии
Baltphoto/Павел Долганов

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев поддержал идею о возвращении двухлетнего срока службы по призыву. Запланирована консультация с силовыми ведомствами.

«Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы», – сказал Виктор Бондарев в интервью для РИА Новости, отметив, что в условиях постоянного развития Вооруженных сил, освоить все необходимое за один год не представляется возможным.

По его словам, комитет будет советоваться с Министерством обороны, а также другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По его мнению, текущий формат не предполагает достаточно высокого уровня подготовки солдат.

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