Глава оборонного комитета Совфеда поддержал возвращение двухлетнего срока службы в армии

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев поддержал идею о возвращении двухлетнего срока службы по призыву. Запланирована консультация с силовыми ведомствами.

«Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы», – сказал Виктор Бондарев в интервью для РИА Новости, отметив, что в условиях постоянного развития Вооруженных сил, освоить все необходимое за один год не представляется возможным.

По его словам, комитет будет советоваться с Министерством обороны, а также другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По его мнению, текущий формат не предполагает достаточно высокого уровня подготовки солдат.