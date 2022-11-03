Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии до двух лет
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По мнению депутата Государственной Думы от Крыма Михаила Шеремета, двухлетний срок службы в армии позволит более качественно подготовить военнослужащих.

«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», – цитируют слова депутата РИА Новости.

Как заявил Михаил Шеремет, вопрос об увеличении срока военной службы до двух лет может быть вынесен на рассмотрение Государственной Думы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что в суды Петербурга поступило 80 исков об оспаривании решений о мобилизации. При этом частично удовлетворен был только 1 иск. По 15 искам было отказано в удовлетворении требований. По 12 искам производство было прекращено.

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