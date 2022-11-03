В суды Петербурга поступило 80 исков об оспаривании решений о мобилизации

Жители Санкт-Петербурга подали 80 исков, призванных оспорить решения о частичной мобилизации. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По состоянию на 2 ноября, в Василеостровском, Петроградском и Пушкинском районных судах было зарегистрировано по одному иску. По три заявления зафиксировали в Ленинском и Приморском, а также по четыре в Выборгском, Колпинском и Красносельском судах.

Больше всего исков поступили в Невский районный суд, куда были направлены 12 заявлений, а также в Красногвардейский, где зарегистрировали уже 13 исков.

«Частично удовлетворен 1, отказано в удовлетворении требований по 15 искам. Прекращено производство, в основном в связи с отказами, по 12 искам», – подвели итог в официальном telegram-канале Объединенной пресс-службы судов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что cуд Санкт-Петербурга прекратил дело против закона о реновации. В настоящий момент действие оспариваемых истцами норм приостановлено, в результате чего их права не затрагиваются.