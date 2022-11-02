Суд Петербурга прекратил дело против закона о реновации

Санкт-Петербургский городской суд прекратил производство по административному иску о признании недействующим закона о реновации.

«Действие оспариваемых норм приостановлено, права истцов не затрагиваются», – подчеркнули в сообщении, выложенном в телеграмм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Согласно опубликованным данным, иск был подан 30 июня 2022 года.

Информацию об административном иске о признании недействующим закона «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» сообщили 17 августа в телеграмм-канале «Реновация.НОВОСТИ».

Ранее Gazeta.spb рассказала, что власти Петербурга приостановили действие отдельных положений закона о реновации до 1 января 2024 года. Во время приостановки планируется внесение изменений в законодательство, уточнили в пресс-службе городской администрации.