Власти Петербурга приостановили действие отдельных положений закона о реновации до 2024 года

Власти Петербурга приостановили действие отдельных положений закона о реновации до 2024 года. Фото: Pxhere

Власти Петербурга приостановили действие отдельных положений закона о реновации до 2024 года. Фото: Pxhere

Смольный принял решение приостановить действие отдельных положений закона «О градостроительной деятельности» до 1 января 2024 года.

В Пресс-службе городской администрации сообщили, что на время приостановки планируется скорректировать действующее законодательство. Например, Смольный уточнил, что необходимо переселять жителей хрущёвок, попадающих под реновацию в места, которые находятся в непосредственной близости от прежнего дома.

Таким образом, новым законом было приостановлено действие статьей по критериям выбора домов под программу реновации, по порядку определения границ территории жилой застройки, по порядку реализации решения о реновации и по предельному сроку проведения собраний жильцов, чьи дома включили в эту программу.

Региональный закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» приняли в июне 2022 года в соответствие с положениями федерального закона.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комиссия петербургского ЗакСобрания по градостроительству и земельно-имущественным вопросам одобрила приостановку положений закона о реновации.