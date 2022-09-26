Комиссия петербургского ЗакСа поддержала приостановку закона о реновации

Комиссия петербургского ЗакСобрания по градостроительству и земельно-имущественным вопросам одобрила приостановку положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ), то есть, реновации.

На заседании 26 сентября в парламенте рассмотрели два законопроекта: об отсрочке реновации до 2024 года, а также о гарантиях прав петербуржцев в ходе комплексного развития территорий. Первый документ получил одобрение, а второй, который был предложен фракцией «Яблоко», отклонили.

Депутат Борис Вишневский сообщил, что от комиссии требовалось только рассмотреть законопроект — это требуемая регламентом процедура. 28 сентября фракция внесет документ на заседание ЗакСобрания 28 сентября.

«Три главных момента, на фиксации которых мы настаиваем в этом проекте: гарантии получения равнозначного жилья при переселении, гарантии сохранения локации муниципального уровня, гарантии того, что дома с износом менее 70% не попадут в программу реновации», — написал парламентарий в своем Телеграм-канале.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 28 сентября пройдет первое заседание Общественного штаба по реновации.