В Петербурге 28 сентября пройдет первое заседание Общественного штаба по реновации

Стала известна дата первого заседания Общественного штаба по реновации, куда вошли депутаты Заксобрания и Госдумы, градозащитники, лидеры общественного мнения и эксперты по вопросам землеустройства.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил, что штаб будет собираться не реже одного раза в месяц, а первое заседание состоится уже 28 сентября. Об этом сообщает «Закс.Ру».

Голосование за кандидатов в Общественный штаба по реновации в Санкт-Петербурге проходило с 1 по 15 сентября. За это время петербуржцы отдали 20 120 голосов.

Без голосования в состав штаба вошли депутаты Госдумы Николай Валуев и Сергей Боярский, глава жилищного комитета Олег Зотов, общественный деятель Ярослав Костров и журналист Павел Смоляк. Окончательный состав будет утвержден 26 сентября комиссией по градостроительству, земельным и имущественным вопросам.