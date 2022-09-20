Стали известны имена тех, кто войдет в Общественный штаб по реновации Петербурга

Стали известны имена тех, кто войдет в Общественный штаб по реновации Петербурга. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Стали известны имена тех, кто войдет в Общественный штаб по реновации Петербурга. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В результате онлайн-голосования в Общественный штаб по реновации Петербурга было выбрано 39 представителей.

Голосование проходило с 1 по 15 сентября. На сайте ЗакСа представили список с именами тех, кто был выбран в Общественный штаб по реновации Северной столицы. Всего получилось 39 представителей, за которых было отдано 20 120 голосов.

Выбранные граждане из 12 районов города. Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания города Петербурга, до конца недели сформируют окончательный список с учётом депутатов, членов Общественной палаты, экспертов и лидеров мнений.

Первое заседание Общественного штаба запланировано на конец сентября. До этого петербургские власти предложили приостановить действие некоторых положений городского закона, которые касаются комплексного развития территорий жилой застройки, до 2024 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заявления о приостановке программы реновации в Северной столице может остановить падение стоимости квадратного метра в хрущевках.