Приостановка действия закона о реновации в Петербурге остановила падение цен на квартиры в хрущевках

Заявления о приостановке программы реновации в Петербурге могут остановить падение стоимости квадратного метра в хрущевках. Но и рассчитывать на рост квартир в цене тоже не стоит. Речь сейчас идет только о стабилизации ситуации на вторичном рынке жилья.

Президент российской Гильдии риэлторов Игорь Горский рассказал в беседе с «Мойкой78», что решение о приостановлении действия закона о комплексном развитии территорий особо не повлияет на ценообразование на ринке вторичного жилья. В первую очередь это связано с тем, что в Петербурге в отличие от Москвы не так активно готовили почву под реновацию.

«Сейчас выбраны районы, но не сроки, поэтому ценообразование никак не изменится. Кому надо продать — будут продавать, а кому надо купить — покупать. От объявления начала реновации до фактического расселения пройдет время, а людям надо здесь и сейчас», — отметил Горский.

Добавим, что начиная с апреля на фоне разговоров о скором начале реновации в Петербурге стоимость квадратного метра в хрущевках снизилась более чем на 30 тысяч рублей. Если в середине весны «квадрат» стоил около 194 тысяч рублей, то к августу цена опустилась до 161 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские власти решили приостановить действие положений городского закона о комплексном развитии территорий до 2024 года. Будут проработаны критерии, которым должна соответствовать территория, попадающая под возможное комплексное развитие, а также конкретизированы процедуры проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, которые связаны с вопросами комплексного развития территорий жилой застройки.