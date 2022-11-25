Tele2 запустила серию уроков цифрового просвещения для школьников Санкт-Петербурга

Петербургская Академия цифровых технологий и оператор мобильной связи Tele2 открыли серию уроков, которые освещают актуальные темы цифровой среды. Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Урок цифрового просвещения на тему «Мифы и страхи в мире гаджетов» прошел 18 ноября 2022 года. Занятие посетило около 200 школьников, их родителей и учителей. Проект ставит своей целью научить слушателей грамотному взаимодействию с цифровой средой, без которой сегодня не обходится ни одна из сфер жизни — будь то образование, работа или общение.

Первое занятие состоялось в формате публичной дискуссии. Своими знаниями с ребятами поделились вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин и директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин. Директор Академии Дмитрий Ковалев выступил в роли модератора. Спикеры затронули вопрос о том, как различные мифы и фобии мешали внедрению новых технологий столетия назад — так, католические священники в XVI веке препятствовали развитию книгопечатания, поскольку тиражирование книг могло подорвать их власть, а промышленная революция в XIX веке встретила массовый протест рабочих, которые боялись, что машины и станки оставят их без работы.

Отдельно в ходе урока поговорили о развитии современных технологий мобильной связи. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин отметил необходимость массового цифрового просвещения и повышения информированности граждан в вопросах науки и технологий, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

«Информированность повышает осознанность и грамотность, что приводит к снижению необоснованной тревожности, например, из-за радиофобии. Правительство Санкт-Петербурга совместно с операторами связи и общественностью начало работу по цифровому просвещению жителей – это касается не только школьников, но и людей старших поколений», — заявил вице-губернатор.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, напомнил, что мобильная связь входит в перечень базовых услуг, поскольку необходима для осуществления самых простых действий: от общения с родными и друзьями до обучения и работы.

«Мы специально разработали уроки для детей, главная цель которых – помочь ребятам сориентироваться в цифровом мире, уберечь от досадных ошибок и заблуждений, чтобы не ограничивать их потенциал, а открывать новые возможности», — отметил Сергей Тимошин. Директор «Академии цифровых технологий» Санкт-Петербурга Дмитрий Ковалев подчеркнул, что цифровизация с каждым днем все сильнее влияет на рынок труда. Скоро наступит время, когда новые технологии будут частью работы каждого — не только программистов, но и врачей или учителей.Преодолевать устаревшие стереотипы и более уверенно выбирать траекторию своего карьерного развития ребятам помогут уроки цифрового просвещения, которые разработаны совместно с Tele2 и при поддержке правительства Санкт-Петербурга, добавил Дмитрий Ковалев.

В дальнейшем в рамках проекта «Цифровое просвещения» в Академии пройдут уроки по цифровому этикету и кибербезопасноти.