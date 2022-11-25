В Смольном рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря

Горожанам сообщили, почему услуги ЖКХ проиндексируют на 8,5%. Это практически максимальный порог для российских регионов.

Жителям Петербурга стоит подготовится к тому, что с 1 декабря придется отдавать больше денег за оплату жилищно-коммунальных услуг. Индексация почти достигнет верхней планки, установленной для регионов (9 %) и составит 8,5 %. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по тарифам Северной столицы.

При этом изменения в 1,5 раза более низкие, чем ожидаемый уровень среднегодовой инфляции. Также новые тарифы будут действовать в течение 19 месяцев – до 1 июля 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, когда на квитанциях по ЖКХ появится новый логотип. На обновленных квитанциях будет напечатано лого Единого расчетного центра Санкт-Петербурга, который будет образован после объединения ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП «Жилищное хозяйство».