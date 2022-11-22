Петербуржцам рассказали, когда на квитанциях по ЖКХ появится новый логотип

В Санкт-Петербурге изменится оформление квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 2023 года на них появится новый логотип.

На обновленных квитанциях будет напечатано лого Единого расчетного центра Санкт-Петербурга, который будет образован после объединения ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП «Жилищное хозяйство».

Как сообщает «МК в Питере», новый логотип появится на квитанциях, которые жители Северной столицы получат в декабре от «Петроэлектросбыта». Отмечается, что лого можно будет увидеть уже на декабрьских квитанциях «Петроэлектросбыта» и январских от ВЦКП.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россиян предупредили, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря. Цены на холодное и горячее водоснабжение, электричество, тепло, газ и твердые коммунальные отходы вырастут на 9%. При этом Санкт-Петербург является избыточным регионом с точки зрения электроэнергии.