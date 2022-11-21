Россиян предупредили, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Специалист раскрыла, как изменится стоимость «коммуналки» с начала зимы. Подорожание коснется не всего.

После того, как было объявлено о повышении стоимости тарифов ЖКХ с 1 декабря, многие россияне задумались, насколько изменятся их платежки. Дело в том, что услуги имеют разную стоимость и индексация будет проходить по разным правилам. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская пояснила, от чего будут зависеть изменения.

Как сообщает агентство «Прайм», цена вырастет на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Рост составит 9%. При этом не ожидается повышения стоимости содержания и ремонта жилья, капремонта и радиоточки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2023 году петербуржцев ждет ощутимый рост тарифов на ЖКХ. Следует также отметить, что Санкт-Петербург – избыточный регион с точки зрения электроэнергии.