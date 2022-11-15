В 2023 году петербуржцев ждет ощутимый рост тарифов на ЖКХ

C 1 декабря в Санкт-Петербурге поднимут тарифы по ЖКХ. По мнению сопредседателя Союза потребителей России Анатолия Голова, стоит ждать прирост, близкий к пределу – 9%.

«Можно утверждать, что они будут незначительно ниже. Вообще по действующим нормам они должны быть опубликованы за месяц до введения», – рассказал эксперт в интервью для Gazeta.spb.

По его словам, наибольшую цену петербуржцы будут платить за тепло, которое, как правило, максимально дорожает. Следует также отметить, что Санкт-Петербург – избыточный регион с точки зрения электроэнергии. Тем не менее, прекращение ее поставок в Финляндию вряд ли снизит прибавку к тарифам.

Отдельно Анатолий Голов отметил введение единой квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Он подчеркнул, что у потребителей должна сохраниться возможность оплачивать отдельные платежи, входящие в нее, и не платить за другие.

Ранее Gazeta.spb рассказал о том, что с января 2022 года петербуржцы будут оплачивать ЖКХ одной квитанцией.