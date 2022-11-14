С января петербуржцы будут оплачивать ЖКХ одной квитанцией

В январе 2023 года в Санкт-Петербурге будут введены единые квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания города.

Презентация проекта квитанции проводилась Жилищным комитетом еще в сентябре текущего года. Также на ней было объявлено об объединении расчетных центров «Петроэлектросбыта» и ВЦКП «Жилищное хозяйство».

«Часть ресурсоснабжающих организаций уже присоединились к проекту, с другими ведутся переговоры», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ЗакСа.

Также отмечается, что сейчас главная электросбытовая компания обслуживает около 1 300 000 лицевых счетов.

«По словам докладчиков, подготовка к введению единой квитанции практически завершена», – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге решать вопросы платных парковок будет специальная комиссия.