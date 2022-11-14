В Петербурге решать вопросы платных парковок будет специальная комиссия

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняла решение о создании комиссии по вопросам платной парковки.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, вопрос платного парковочного пространства уже поднимался депутатами из-за жалоб от петербуржцев. Жителей Северной столицы не устраивало ограничение парковочного разрешения границами муниципального округа.

«Большинство жителей Адмиралтейского района, с которыми я встречалась, обозначили главной проблемой именно то, что парковочное разрешение можно использовать только в муниципальном округе проживания», – рассказала депутат Наталия Астахова.

В деятельности созданной комиссии, помимо нее, примут участие депутаты Алексей Цивилев, Наталия Астахова, Алексей Далматов и Павел Иткин.

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