Популярность межрегиональных круизов в Петербурге упала ниже допандемийной

Пассажиропоток на межрегиональных круизах в Санкт-Петербурге оказался на 17% ниже допандемийного в 2019 году. При этом, сравнивая с данными за прошлый год, он увеличился на 31%.

Как сообщает «МК в Питере», в 2022 году осуществили 406 судозаходов, на которых почти 157 тысяч человек пересекли водное пространство. При этом 79,5 тысячи приплыли в Северную столицу, а 77,5 тысячи – покинули ее.

Наиболее популярными направлениями оказались Ладожское и Онежское озера, Белое море, а также Москва, Казань, Самара и другие города, расположенные на Волге. Наиболее популярным местом для размещения судов в Северной столице является Уткинская заводь, где пассажиропоток в 2022 году превысил 88 тысяч человек.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с петербургского судостроительного завода «Пелла» пытаются получить более 800 млн рублей через суд.