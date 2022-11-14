С петербургского судостроительного завода «Пелла» пытаются получить более 800 млн рублей через суд

С петербургского судостроительного завода «Пелла» пытаются получить более 800 млн рублей через суд
Фото: unsplash

Компания «Мурмансельдь 2» планирует взыскать около 824 млн рублей с санкт-петербургского судостроительного завода «Пелла» посредством судебного иска.

Как выяснила Gazeta.spb, ознакомившись с материалами из картотеки арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, контракт на строительство 4 рыболовных судов был заключен в 2027. В рамках программы инвестиционных квот «Пелла» должна была построить четыре траулера.

Начало судебным разбирательствам положили нарушения заводом сроков поставки головного судна. Оно должно было быть передано заказчику «Мурмансельд 2» еще в 202 году, но этого так и не произошло.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что Евгений Пригожин призвал Генпрокуратуру и ФСБ проверить Александра Беглова на госизмену. Соответствующий пост был опубликован в официальном сообществе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену, во «ВКонтакте».

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