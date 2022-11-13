Пригожин призвал Генпрокуратуру и ФСБ проверить Беглова на госизмену

Бизнесмен решил проверить на верность родине главу Петербурга. Об этом стало известно 13 ноября.

О деталях заявления Пригожина не сообщается. Бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене. Информация об этом размещена на странице «Конкорда» в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что в воскресенье, 13 ноября, в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Известно, что ранее в беседе с городскими СМИ Пригожин уже высказывался негативно о правительстве Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пригожин обратился в суд из-за отказа на эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра».