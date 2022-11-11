Пригожин обратился в суд из-за отказа на эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

Евгений Пригожин обратился в суд из-за отказа Госстройнадзора выдать разрешение на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей российскому бизнесмену.

«В отказе приведено необоснованное и незаконное основание. Служба Госстройнадзора ссылается на несоответствие площади построенного объекта условиям договора аренды земельного участка», – говорится в комментарии юридической службы.

Также в публикации отметили, что причина для отказа, вероятно, имеет идеологический характер. Вся разрешительная документация в отношении строительства здания получена.

При этом в комментарии отметили, что при подтверждении состава преступлений в действиях в компании намерены действовать в соответствии с заведенным порядком.

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