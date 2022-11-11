Комитет по охране памятников судится с петербурженкой из-за ремонта в коммуналке

Комитет по охране памятников судится с петербурженкой из-за ремонта в коммуналке
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Санкт-Петербурге КГИОП подал в Дзержинский районный суд иск с просьбой обязать жительницу исторического дома в Центральном районе отремонтировать комнату в коммуналке. Но районная администрация еще не получила согласие у соседей петербурженки на ремонт несущих конструкций.

Петербурженка, проживающая в историческом доме на Моховой улице, приобрела соседнюю комнату в коммуналке и не смогла установить новые окна: двухвековые потолочные балки начали рушиться, стены перекосило.

Комитет по охране памятников (КГИОП) через суд потребовал от собственницы устроить ремонт комнаты. По мнению жительницы, перед этим необходимо починить аварийные конструкции.

Жилищный комитет с запозданием включил эти работы в краткосрочную программу капремонта. Но администрация Центрального района еще не получила согласие от всех соседей петербурженки.

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Комитет по охране памятников судится с петербурженкой из-за ремонта в коммуналке