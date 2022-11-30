ФКР хочет изменить положения нормативной базы по капитальному ремонту памятников культурного наследия

В субботу, 26 ноября, в Этнографическом музее провели сессию биеннале «Архитектура Петербурга». Одним из участников мероприятия стал Фонд капитального ремонта.

Во время выставки специалисты затронули вопросы осуществления ремонтных и строительных работ, которые проводятся в исторических районах Петербурга. Участниками обсуждения стали городские парламентарии, архитекторы и предприниматели, которые рассмотрели данный вопрос со всевозможных сторон. Об этом сообщает пресс-служба ФКР.

Спикером от лица Фонда капремонта стала замдиректора по правовому обеспечению и общим вопросам Вероника Бай. Он раскрыла подводные камни, которые всплывают во время проведения капитального ремонта объектов культурного наследия.

Например, федеральный закон не использует такое понятие как «капитальный ремонт», когда речь идет о памятниках культурного наследия. В данной сфере принято использовать понятие «реставрация». Однако в то же время в региональной программе понятие «реставрация» отсутствует.

Поэтому КГИОП ставит перед Фондом капремонта задачу на реставрацию. Из-за этого увеличивается время оформления документов и усложняется процедура приемки работ. С целью изменения данных правовых сложностей Фонд капремонта, который возглавляет Дмитрий Шутов, и законодатели занялись разработкой проекта, благодаря которому процедура ремонта памятников культурного наследия будет упрощена, а качество работы при этом сохранится.

Отметим, что в Северной столице зарегистрировано свыше 1850 жилых домов, которые были признаны объектами культурного наследия. Об этом свидетельствуют данные КГИОП. Несмотря на множество трудностей, ФКР берется за самые сложные реставрационные работы и заключает договоры с надежными подрядчиками.

Напомним, что приступать к работам специалисты могут только после проведения ряда экспертиз и составления конкретного плана реставрации. Принятие выполненной работы проводится в два этапа: первый — выявление допущенных ошибок и недоработок, второй — подписание документов. Только после этого происходит оплата.