В преддверии Нового года в Петербурге на 60% подорожали мандарины

Если в прошлом году мандарины в Северной столице обходились жителям в пределах 170 рублей, то в этом году цены начинаются от 250 рублей за килограмм. Некоторые сорта и вовсе подорожали до 410 рублей. В то же время продажи снижаются на 15%, постепенно уменьшается и сам ассортимент. Об этом говорят игроки рынка.

Как рассказывают представители рынка, на таких ценах сказались неурожай и уход из страны трёх мировых лидеров морских контейнерных перевозок. В случае с последним, в результате таких изменений средняя фрахта выросла в два раза, что, конечно, повлияло на цены продукции, рассказывает «РБК Петербург» со ссылкой на предпринимателя Руслана Кисса.

Также представители отрасли обращают внимание, что в этом году много мандаринов из Турции, эта страна держит низкую цену; в то же время у самого традиционного поставщика, Марокко, пока прерывистые поставки.