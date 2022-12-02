В 2023 году в России хотят привлечь почти 124 тысячи мигрантов

В России в следующем году планируют привлечь 124 иностранных граждан в качестве работников. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

В постановлении говорится, что в 2023 году предлагается определить потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, в размере 123 943 человека. Так, больше всего власти хотят привлечь работников в сферу горных, горно-капитальных и строительно-монтажных работ (32 808 человек).

Еще 23 664 человека хотят направить на работу на крупных и мелких промышленных предприятий. В металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность требуется еще 14 343 сотрудника.

Есть и потребность в неквалифицированной рабочей силе — в размере чуть более семи тысяч человек.