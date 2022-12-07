Получили «по-серому»: какие последствия грозят получателям неофициальной зарплаты

Немалый процент людей получает зарплату неофициально: «серую» — с части идет отчисление в налоговую, с части нет или же «черную», когда отчислений попросту нет. Возможно, это решение и имеет какие-то плюсы, но вот отрицательных последствий совершенно точно предостаточно. Рассказываем, что может ждать россиян, получающих зарплату таким образом.

Статистика

По данным статистики, в 2022 году 71% россиян рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. По сравнению с предыдущими периодами их число возросло. Так, в 2016 году «белую» зарплату получали 57% россиян, в 2018 году — 54%, в 2020 году — 66%.

В то же время еще 19% работников в 2022 году получают так называемую «серую» зарплату — частично официально, частично нет. У оставшихся 10% вся зарплата — «чёрная», то есть, полностью неофициальная, «в конверте», говорится в исследовании hh.ru.

Чаще других полностью официальный доход имеют госслужащие — 98%. Также чаще, чем у других, «белые» зарплаты встречаются в сферах «Добыча сырья» (95%), «Банки, инвестиции, лизинг» (91%), «Наука, образование» (86%) и «ИТ, интернет, телеком» (82%).

С «серой» заработной платой чаще всего сталкиваются специалисты по закупкам (35%), представители сферы туризма и общепита (33%), а также высший менеджмент (31%). В то же время «Чёрная» зарплата имеет наибольшее распространение среди начинающих специалистов и студентов (27%), в сфере искусства и медиа (25%), в сфере туризма и общепита (24%).

Зарплату «в конверте» сегодня чаще всего получают сотрудники 18−24 лет — на них приходится 19% . Полностью «белую» зарплату обычно имеют люди в возрасте 55 лет и старше (74%).

Риски

Самый главный риск заключается в том, что вы не знаете, откуда работодатель берет средства на выплату вам «серой» или «черной» зарплаты. Соответственно, в любой момент может сложиться ситуация, что платить вам зарплату перестанут.

Важно и то, что по факту, вы как налогоплательщик нарушаете закон. Если ситуация сложится так, что дело дойдет до суда, то будет довольно-таки проблематично доказать, что вы непричастны к этим финансовым махинациям. Суд может счесть, что вы находились в сговоре. Согласно статье уголовного кодекса (статья 198), за неуплату налогов вы заплатите еще от 100 000 до 300 000 рублей сверху или отдадите всю свою зарплату за последние год-два. Может сложится и так, что суд приговорит вас к принудительным работам.

Не забывайте и то, что отпускные вам будут высчитывать не по совокупной зарплате, а именно по официальной составляющей. Именно официальную зарплату будет учитывать бухгалтерия. Безусловно, есть и такие случаи, когда работодатель может также выплатить «серые» отпускные. Однако стоит оценивать риски, отпускных вовсе может и не быть.

Аналогичная ситуация может сложиться и с больничным или же в случае с уходом за больным родственником. Стоит помнить и о том, что проценты на вашу пенсию тоже отчисляются именно из официального дохода.

Другой риск — отказ банков в выдачи крупных кредитов. Банки могут счесть получение вами «серой» зарплаты риском для себя. В таком случае вы вряд ли сможете рассчитывать на ипотеку или автокредиты, разве что на потребительский кредит.