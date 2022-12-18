Анастасия Волочкова раскрыла имя своего жениха

Анастасия Волочкова раскрыла имя своего жениха
Фото: unsplash

Совсем недавно балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о своей помолвке. Правда, непосредственно о свадьбе речи пока не идет, так как балерину не особо волнует штамп в паспорте. Сейчас звезда больше озабочена тем, куда отправится в путешествие со своим избранником.

До недавних пор Волочкова скрывала имя своего жениха и чем он занимается. Сейчас же она раскрыла все карты: его зовут Дмитрий, он занимается производством десертов. Также 46-летняя прима рассказала о знакомстве с новым ухажером. Узнать подробности вы можете, подписавшись на дзен-канал.

звезды


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Траты приезжающих в Петербург туристов значительно возросли
Эксперт рассказал, ​​​​​​​кому стоит опасаться слежки Smart TV
Петербургское МЧС предупредило горожан об ухудшении погоды
В Петербурге состоялось открытие фудмолла Vokzal 1853
Не спугнуть кролика: как отмечать Новый год
Из Петербурга отправились первые «Лыжные стрелы»
Похищенный в Петербурге мальчик встретился с мамой
Анастасия Волочкова раскрыла имя своего жениха