Автопром встает с колен: каким будет новый «Москвич»

В ноябре текущего года стартовало производство на Московском автомобилестроительном заводе, а уже сейчас россиянам представили кроссовер «Москвич 3», который будет выпускаться в двух вариациях.

По предварительным данным новый-старый автомобиль обойдется российскому потребителю в 1 970 000 рублей. Необходимо учитывать, что на стоимость также может зависеть от комплектации.

За свои деньги покупатель получит пятиместный кроссовер с вместимостью багажника в 520 литров или 1050, если сложить задние сидения.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что новый «Москвич», собираемый на базе китайских автомобилей JAC, получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Следует также отметить, что несмотря на статус кроссовера, машина построена по переднеприводной платформе.

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