Гендиректор АБН «набегал» шагами цифры «2023»

В первый день 2023 года спортсмен-любитель провел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге забег по необычному маршруту. При помощи умных часов он своими шагами «нарисовал» цифры текущего года. Бегуном оказался гендиректор «Агентства Бизнес Новостей» Алексей Дементьев.

Как сообщает Мойка78, ему потребовалось пробежать больше 11 километров, чтобы на карте появились нужные цифры. Чтобы подтвердить свои достижения, Алексей Дементьев прислал в редакцию скриншот с информацией о своей пробежке.

К 19:10 он нарисовал «2023» с помощью трекера. По его словам, сделать такое возможно только на Васильевском острове.

Следует отметить, что Алексей Дементьев – не единственный, кто отметил наступление Нового года действием, связанным со здоровым образом жизни. Так, например, почти 300 человек 1 января собрались у Александро-Невской лавры, чтобы принять участие в крестном ходе трезвенников.