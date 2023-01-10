В Удельном парке красят деревья желтой краской

Жителей Северной столицы заинтересовали пометки, оставленные желтой краской на деревьях, растущих в Удельном парке со стороны Приморского района в Удельном парке помечены желтой краской». Чиновники дали ответ 9 января.

Сотрудники комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, в комментариях на странице которого во «ВКонтакте» горожане поделились беспокойством, объяснили ситуацию. Оказалось, в ведомстве заказали топографическую съемку Удельного парка для пересчета деревьев.

«На данный момент эти работы выполняются. Отметка на дереве означает, что дерево посчитали», – цитирует Мойка78 представителей комитета, возглавляемого Василием Пониделко. Курированием работы ведомства занимается вице-губернатор Анатолий Повелий.

Следует отметить, что жителей Санкт-Петербурга ответ чиновников не успокоил. Так, например, одна из комментаторов считает, что помеченные деревья все же могут вырубить.