Петербургский экс-депутат продает два ТЦ за 4 млрд

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Салаев продает принадлежащие ему торговые центры, расположенные в Рыбацком и Гатчине. Общая площадь объектов составляет 50 тысяч квадратных метров, стоимость – 4 миллиарда рублей.

Согласно объявлениям, размещенных сервисами по продаже недвижимости, ООО «Универсам “Диана”» продает торговый центр в 14,3 тысячи квадратных метров, расположенный рядом с метро «Рыбацкое». Стоимость объекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей.

Вторым выставленным на продажу объектом числится торговый комплекс площадью 35,4 тысячи квадратных метров. Расположенный в Гатчине, он обойдется потенциальному покупателю в 2,16 миллиарда рублей. Владеет комплексом ООО «ЛЕОН+».

Оба ТЦ находятся в залоге у Сбербанка, уточняет Агентство Бизнес Новостей (АБН).

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге наблюдается рост продаж гостиниц различного уровня. Речь идет также и про уже готовые объекты.