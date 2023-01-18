В Петербурге распродают отели и предлагают сделать из них офисы

В Санкт-Петербурге наблюдается рост продаж гостиниц различного уровня. Речь идет также и про уже готовые объекты. Как сообщает Мойка 78, дороже всего потенциальному покупателю обойдется гостиница стоимость 23 миллиарда рублей, расположенная в Санкт-Петербурге. При этом начальная цена была ощутимо ниже – 14 миллиардов.

Также на рынке наблюдается тренд продажи гостиничных номеров с обещанием гарантированной доходности. К примеру, подобные предложения можно найти в Московском районе, там сейчас ведется продажа номеров отеля с четырьмя звездами. При этом цена даже выше рыночной – 5,2 миллиона за 17 квадратных метров площади.

Не обошли тренды стороной и загородные проекты. Их выставляют на продажу даже в тех случаях, когда работы на объекте не были проведены полностью. Так, например, на одном из сайтов бесплатных объявлений разместили предложение о продаже недостроя с готовностью в 70%.