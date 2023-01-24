Иностранцы стали чаще совершать преступления в России

В 2022 году иностранцы стали на 10,3% чаще совершать преступления в России. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

«По итогам 12 месяцев 2022 года иностранцами совершено 40,2 тысяч преступлений. Это плюс 10,3 (процента — ИФ) по отношению к периоду прошлого года аналогичному», — сказал Зубов на заседании Госдумы во вторник.

В целом же, если говорить не только об иностранцах, то преступность возросла на 3,9%.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Госдума РФ приняла постановление, из-за которого депутаты должны предупредить в письменном виде профильную комиссию или председателя Думы о планируемом выезде за пределы РФ. Исключение — служебные командировки.

Как говорится в соответствующем документе, теперь депутаты ведомства (исключение — члены Совета ГД, председатели комитетов и комиссий) должны будут в письменной форме сообщать комиссии по мандатным вопросам о том, что планируют выезд за пределы РФ.