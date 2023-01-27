В День освобождения Ленинграда от блокады на Пискаревском кладбище прошла церемония возложения венков

Сегодня, 27 января, отмечается 79-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков в память о погибших защитниках Ленинграда и жителях блокадного города.

В церемонии приняли участие горожане, ветераны, чиновники, а также сотрудники компании «Петербургтеплоэнерго», которая обеспечивает теплом жителей Северной столицы, Ленинградской области и Карелии.

Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда. Кладбище было основано в 1939 году, а мемориал открылся в 1960-м.

Добавим, что в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда на Васильевском острове дважды зажигают факелы Ростральных колонн. Первый раз факелы зажгли утром — с 10:00 до 12:00, второй раз они загорятся вечером — с 19:00 до 22:00.