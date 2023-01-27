В Приморском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП в Приморском районе в котором пострадало пять женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Происшествие случилось 27 января на проспекте Уточкина. Водительница автомобиля «Рено Сандеро» не справилась с управлением и наехала на пятерых пешеходов, находящихся на тротуаре.

В результате ДТП две женщины госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три женщины-пешехода госпитализированы в состоянии средней тяжести. По предварительной информации водителю стало плохо за рулем. Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга росгвардейцы задержали гражданку, ударившую по голове посетительницу ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

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