Пивной удар: танцы в клубе закончились для петербурженки бокалом по голове

Во Фрунзенском районе Петербурга росгвардейцы задержали гражданку, ударившую по голове посетительницу ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Ночью 27 января в одном из клубов на Альпийском переулке задержали нетрезвую 48-летнюю гражданку. Как выяснилось, ее на танцополе задела другая женщина. Тогда она взяла пивной бокал и ударила им оппонентку по голове. Персонал ночного клуба сразу нажал тревожную кнопку.

В клуб прибыл наряд Росгвардии, задержал буйную посетительницу, доставил ее в отделение полиции. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

Ранее сообщалось, что вчера, 26 января, на трассе «Скандинавия» наряд ДПС остановил для проверки автомобиль «Бентли Bentayga». Им управлял 58-летний петербуржец. Так как на вид мужчина был пьяным, полицейские попросили его пересесть в служебный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.