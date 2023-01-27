Я в домике: любитель «пьяной» езды на Bentley попытался скрыться от полиции

Вчера, 26 января, на трассе «Скандинавия» наряд ДПС остановил для проверки автомобиль «Бентли Bentayga». Им управлял 58-летний петербуржец. Так как на вид мужчина был пьяным, полицейские попросили его пересесть в служебный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Спустя несколько минут нарушитель решил выйти из автомобиля полиции. После он быстро пересел в свою машину и скрылся в сторону Выборга. Недалеко от поселка Великое в Ленобласти полицейские нашли сначала «Бентли», а затем и самого хозяина автомобиля — он прятался в охотничьем домике. Так как злоумышленник начал агрессивно себя вести, пришлось применить наручники.

В отношении нарушителя составили административные протоколы по статьям 19.3, 12.25 и части 3 статьи 12.27 КоАП. Ему грозят лишение права управления транспортным средством и административный арест.