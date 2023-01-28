«Зима у нас специфическая»: Смольный не собирается отказываться от соли при борьбе с гололедом

В Петербурге не станут отказываться от солевых смесей при уборке улиц зимой. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе прямой линии.

«Зима в этом году — она специфическая. Постоянные перепады температуры — температурные качели. Отказаться от соляных смесей против гололеда мы не можем», — сказал Беглов

По его словам, подрядчики используют только те смеси, которые соответствуют нормативам. Соль же — основной компонент при уборке в любом случае, утверждает он. Он также добавил, что соль используется только на дорогах и во дворах. В садах и парках же соль не применяют, говорит губернатор.

В то же время он добавил, что в планах на ближайшее время снизить долю песка в смесях для уборки улиц.

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