В Петербурге назвали лучших промышленных пиарщиков прошлого года

В Петербурге подвели итоги конкурса лучших промышленных пиарщиков за 2022 год. Его итоги опубликованы на портале TT Finance, который и составлял сам рейтинг.

На первом месте в рейтинге оказалась Ирина Матвеева, которая работает в АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург». Почетное четвертое место заняла Милкина Марина из Фармацевтической компании «ВЕРТЕКС». В десятку лучших вошла также Бычкова Юлия из «Мэлон Фэшн Груп» — она расположилась на девятой строчке в списке.

Стоит отметить, что рейтинги лучших пиарщиков в разных отраслях Санкт-Петербурга составляются уже давно, и именно список промышленных пиарщиков из них самый молодой. Как было отмечено на церемонии награждения, именно от пиарщиков во многом зависит не только репутация компании, но и ее коммуникация с целевой аудиторией.

Оценку работе пиарщиков по традиции дают журналисты деловых СМИ Санкт-Петербурга. Они оценивают оперативность работы, количество креативных и ярких идей, а также личное обаяние специалистов.