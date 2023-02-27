Терапевт рассказала, можно ли заболеть гриппом дважды

Существует риск повторного заражения гриппом при снижении иммунитета. О том, кому стоит беспокоиться об этом, рассказала врач-терапевт Татьяна Илларионова.

По ее словам, к числу тех, кому может не повезти столкнуться с повторной болезнью, относятся беременные женщины, дети до 5 лет без специфического иммунитета, взрослые от 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями. Особенно она выделила проблемы с сосудистой системой, органами дыхания и мочеполовой системой.

«Если человек переболел гриппом А, велика вероятность того, что он заболеет гриппом В, поскольку это совсем другой вирус и против него формируется другой иммунитет», – пояснила Татьяна Илларионова в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

При этом, добавила терапевт, грипп B протекает менее остро, нежели грипп А, а заболеть ими можно в любом порядке.