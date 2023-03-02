Коварство и цикличность – COVID-19 еще рано списывать со счетов

Несмотря на то, что ажиотаж вокруг коронавируса снизился, говорить о завершении пандемии пока рано. В связи с «коварством» инфекции, медики поддерживают максимальный уровень повышенной готовности, заявила в интервью глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наверное, еще рано, много еще предстоит изучить. Вирус неоднократно продемонстрировал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности», – сказала она, отвечая на вопрос о завершении пандемии.

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с коронавирусом, с опорой на возможные риски предлагаются профилактические меры, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Поповой.

По мнению врача-иммунолога Ирины Ярцевой COVID-19 в его нынешнем виде – неотъемлемая часть жизни. Он неизбежен, но уже не так страшен по аналогии гриппом и ОРВИ.

«Коронавирус уже перестал быть чем-то из ряда вон», – так прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в разговоре с Gazeta.spb, подчеркнув, что меры профилактики остаются необходимыми, но поводов для серьезных опасений нет.

Рассчитывать на внезапный всплеск заболеваемости также не стоит, к лету число новых заразившихся должно постепенно снижаться в связи с потеплением. Тем не менее, с приходом осени и зимы ситуация снова может ухудшиться, поскольку распространение COVID-19 имеет сезонный характер.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на территории Санкт-Петербурга выявлено 1130 случаев заражения коронавирусом.