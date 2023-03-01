В Петербурге выявлено 1130 случаев заражения коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 1 марта. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1130 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 140 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 2080 человек. Умерли от заболевания девять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 879 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 марта, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1950 человек. Это на 5% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 16 557 человек. Однако это на 15,3% больше, чем 27 февраля. За минувшие сутки выявлено 13 438 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 37 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Главка задержали хулигана, стрелявшего в посетителей кафе около года назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.