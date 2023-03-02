Слышу звон и не знаю, где: врач объяснил, что вызывает шум в ушах

Шум в ушах не только раздражает, но и может свидетельствовать о наличии заболеваний. О каких именно, рассказал главный врач «Детского городского сурдологического центра» Газиз Туфатулин.

По его словам, шум врача может быть признаком 80 различных болезней. Более того, причины появления такого состояния могут нести как объективный, так и субъективный характер. В первую категорию входит появление инородного тела, которое бьет по барабанной перепонке, например, волосок.

«С другой стороны, шум в ушах может быть симптомом тяжелых заболеваний, вплоть до новообразований головного мозга. Поэтому лучше обратиться к врачу», – подчеркнул Газиз Туфатулин в интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

Он также объяснил, что при определении причин шума в ушах для начала нужно исключить нарушение слуха, добавив, что если дело в какой-либо болезни, ее лечение может уменьшить или убрать «лишний» звук: