В ответе за газ, который подали? На ком вина за взрывы газа в домах

Сегодня, 9 марта, произошел взрыв бытового газа в многоквартирной пятиэтажке в Чите Забайкальского края. К счастью, обошлось без жертв. Аварийно-спасательные работы завершились. Специалисты спасли 12 человек (в том числе трое детей), эвакуировали 117. Сотрудники МЧС России продолжают разбирать поврежденные конструкции. Безусловно, хорошо, что смертей удалось избежать, но ведь это не первая такая история. Кто виноват?

Пока никто, но мы найдем?

На днях в Государственной Думе состоялся круглый стол на тему развития внутреннего рынка газа. Одной из затронутых тем как раз-таки оказался вопрос взрыва газа. Если быть точнее, то дискуссия развернулась на тему безопасности эксплуатации газобаллонного оборудования, используемого для транспорта и автономной газификации.

По разным оценкам в настоящее время в обращении находится от 30 млн до 50 млн газовых баллонов, 80 % которых требуют замены. Отметим, что срок действия баллона — примерно 20 лет, однако «просрочки» все также очень много в обороте. Соответственно, аварийных ситуаций попросту не избежать. Все дело в том, что на сегодняшний день нет как такового контроля за их техническим обслуживанием баллонов.

Участники обсуждения пришли к выводу, что пора создать саморегулируемую организацию (СРО) в сфере деятельности по контролю оборота газовых баллонов, установке и освидетельствованию газобаллонного оборудования, используемого для транспорта и автономной газификации.

И ответственности побольше!

Кроме этого, в планах создать некую единую систему цифрового учета оборудования, которая и будет следить за оборотом баллонов. Ну и конечно же в числе рекомендаций от членов круглого стола — усиление ответственности — как административной, так и уголовной в случае нарушений требования безопасности при использовании баллонов.

Помимо этого, минпромторгу РФ посоветуют рассмотреть возможность производства газовых баллонов в России из специальных материалов, которые будут иметь безопасное запорное устройство. Отметим, что в данном случае речь идет о решениях касаемо автономной газификации.

А может виноват собственник?

В общем и целом, вина за причиненный имуществу граждан взрывом бытового газа, призошедшим в жилом помещении, правомерно возложен на газоснабжающую организацию. Однако в том случае, если выяснится, что взрыв произошел, потому что оборудование в квартире было неисправно, то ответственность ляжет на собственника.

Напомним, что ежегодно газоснабжающая организация обходит собственников квартир и проверяет оборудование. Если собственник после взрыва считает, что дело в некачественном выполнении работ компании, то он сможет обратиться в суд.