Хирург назвал заболевания, при который не стоит делать пластику

В некоторых случаях пластические операции проводить нежелательно. Это касается тех, кто подвержен тяжелым хроническим заболеваниям в стадии обострения. Об этом рассказал пластический хирург Артур Христенко.

«Перед любым оперативным вмешательством каждый пациент проходит обследование. Это стандартная практика для того, чтобы не пропустить какие-то моменты, которые в дальнейшем могут вызвать риски для жизни и здоровья пациента», – подчеркнул он в интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

По словам врача, к противопоказаниям также относятся соматические заболевание, проведения операций при которых связано с риском для здоровья человека.

Артур Христенко также добавил, что врачей, в первую очередь, волнует безопасность операции. В связи с этим пожилым пациентам стараются подобрать процедуры, которые можно провести под местной анестезией.