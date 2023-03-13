На страже безопасности: как уберечь своих пожилых родственников от мошенников

Мошенники — не дремлют, истории о том, как они обманывают населения и зарабатывают на их наивности деньги, публикуются каждый день в страшных масштабах. Конечно же, злоумышленники стараются направить свои силы на самую незащищенную прослойку населения — на пенсионеров. Рассказываем, как уберечь их от таких недобросовестных соотечественников.

Нужно понимать, что мошенники могут воздействовать как лично, так и дистанционно. Те, кто предпочитает «ловить на живца», подстерегают в торговых центрах, ходят по квартирам и предлагают отрегулировать окна, вывести тараканов, улучшить карму и купить чудодейственный аппарат для снижения давления. Дистанционные мошенники выдумывают ситуации с родственниками, попавшими в ДТП, уверяют в необходимости перевести деньги на безопасные счета.

Что же делать?

Сказать «никому не открывай и ни с кем не говори» — глупо и вряд ли реализуемо. Именно поэтому стоит проговорить со своими пожилыми, какие способы мошенничества существуют и чего стоит остерегаться. Например, могут прийти следующие смс:

Вам по ошибке перечислили деньги — верните их через смс-банк

Вам положена компенсация. Чтобы ее получить, отправьте смс…

Ваша карта заблокирована, для разблокировки отправьте в ответ…

Могут мошенники и позвонить:

Мама/папа/бабушка/дедушка, я попал в беду! Нужны деньги на взятку / лечение / компенсацию пострадавшему

Мы из полиции/следственного комитета: ваш родственник кого-то сбил, нужна взятка пострадавшему

Но так как схем мошенничества с каждым днем становится только больше, нужно попросту осложнить мошенникам работу, чтобы им было трудно украсть деньги. Например, можно стереть с карты CVC-код. Пенсионер все также сможет расплачиваться этой картой в магазинах, но вот совершенно точно не сможет ничего перевести мошенникам.

Иногда мошенники предлагают принести деньги наличными. В таком случае можно с пенсионером обговорить, какую сумму в месяц ему нужно иметь именно наличными, а в остальном — поставить в банке ограничение на снятие наличных.

Не будет лишним установить в квартире своих пожилых родственников видеоглазок. Он фотографирует посетителей или снимает их на видео. Он еще исполняет функции дверного звонка, а фотографию посетителя может отправлять вам на телефон.