Еще одно средство: терапевт назвала витамины, эффективные против COVID-19

Несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом, называть пандемию «законченной» пока еще слишком рано. И защититься от болезни можно не только с помощью вакцины, но и через витамины. О том, какие именно рассказала Анна Ратникова, кандидат медицинских наук, терапевт и кардиолог.

«Традиционно для профилактики респираторных инфекций мы, конечно, предлагаем селен, цинк, витамин C. Витамин D показал свою клиническую эффективность в данном вопросе», – отметила она в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Также, по словам специалиста, большое значение играет здоровый рацион, в котором предусмотрено достаточное количество нутриентов.

Как рассказала Анна Ратникова, штамм «омикрон» переносится легче и инкубационный период у него короче – 3-6 дней. При этом может протекать так же, как респираторная инфекция или грипп.