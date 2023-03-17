Экс-руководитель УСБ Юрий Тегзу арестован судом

Октябрьский районный суд Петербурга принял решения заключить под стражу экс-руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) регионального ГУ МВД Юрия Тегзу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Так, был допрошен также директор ООО «ПК М-Сталь» Игорь Болдырев. Он совместно с исполнительным директором ООО «ТАИР» и некими неустановленными лицами вступили в сговор с неким Ш. Последний тогда был под следствием из-за уголовного дела. Они передали 10 миллионов рублей сотрудникам следкома для прекращения дела.

Болдырев, получив 10 000 000 рублей наличными, 08.04.2022 передал 5 000 000 рублей А. Тот нашел Тегзу и предложил ему также поучаствовать в деле. После вся компания обсудила детали.

В период с 10.05.2022 по 16.07.2022 Болдырев и А. передали 10 миллионов рублей Тегзе, который далее должен был передать деньги неустановленным сотрудникам СК за прекращение уголовного дела в отношении Ш.

15 марта Тегза был задержан. Допрошенный в качестве подозреваемого причастность не признал.

Тегза был против меры и просил смягчение, отмечая, что он — законопослушный гражданин. Тем не менее он пробудет под стражей до 28 апреля.